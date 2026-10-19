ستة قتلى على الأقل في ضربات روسية وأوكرانية في شرق أوكرانيا

فرق الإنقاذ تعمل وسط سيارات متفحمة ومبانٍ متضررة في موقع لبنية تحتية مدنية في كييف عقب ضربة صاروخية روسية

قضى ثلاثة أشخاص على الأقل الاثنين جراء ضربة روسية استهدفت حديقة في منطقة خاركيف، بينما لقي ثلاثة آخرون حتفهم في هجوم أوكراني استهدف مركبة تابعة لدار جنازات في منطقة خاضعة للاحتلال في شرق البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال حاكم منطقة خاركيف (شمال شرق) أوليغ سينيغوبوف عبر تطبيق تلغرام، “شنّ العدو هجوما بطائرة مسيّرة على الحديقة المركزية في نوفا فودولاغا… ما أسفر عن مقتل طفل صغير وشخصين بالغين على الفور”.

وفي منطقة لوغانسك (شرق) الخاضعة لسيطرة موسكو، استهدفت ضربة أوكرانية “سيارة تابعة لدار جنازات كانت تنقل جثمانا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص”، حسب ما ذكر المسؤول المحلي المعين من روسيا ليونيد باسيتشنيك عبر منصة تلغرام.