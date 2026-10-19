خفر السواحل اليوناني: مقتل 12 مهاجرا في حادثتين ببحر إيجه

صورة أرشيفية

قضى 12 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور بحر إيجه، من بينهم ستة عُثر على جثثهم بعد اصطدام قاربهم بقطعة بحرية تابعة للشرطة اليونانية، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية الاثنين.

وذكر خفر السواحل اليونانيون أن من بين الضحايا الستة الذين لقوا حتفهم قبالة جزيرة ليسبوس الاثنين، رضيعا وأربع نساء.

وأضاف خفر السواحل أن الستة الآخرين، وهم خمسة رجال وامرأة، توفوا إثر انقلاب قارب صغير كانوا على متنه قبالة جزيرة ساموس. وتم إنقاذ 14 شخصا آخر، بينهم إيراني يشتبه بأنه من دبّر الرحلة.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن الحادثة التي وقعت قبالة ليسبوس تتعلق بـ”قارب سريع يحمل مهاجرين اصطدم بالجانب الأيسر لمركب دورية تابع للشرطة”. وأضاف أنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص.

يعد بحر إيجه طريقا يكثر استخدامه من قبل المهاجرين الذين يعبرون من تركيا على أمل الوصول إلى أوروبا. وشهد تسجيل العديد من الحوادث التي أسفرت عن سقوط قتلى.

وفي أيلول/سبتمبر، لقي شخص حتفه وفُقد أثر 25 بعد غرق قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة جزيرة غافدوس قرب كريت.