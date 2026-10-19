جمعية السدو الحرفية تقدم العمل الفني "خيط في مدار" بحديقة الشهيد بمشاركة 13 كويتية

قدمت جمعية السدو الحرفية العمل التركيبي الفني (خيط في مدار) في حديقة الشهيد ضمن المرحلة الثالثة بمشاركة 13 عضوة كويتية من عضوات مجموعة (خيط) لأعمال الكروشيه التابعة للجمعية وذلك احتفاء بافتتاح المرحلة الجديدة من الحديقة وإبرازا لجماليات الحرف اليدوية الكويتية برؤية فنية معاصرة.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخة بيبي دعيج جابر العلي الصباح في تصريح صحفي اليوم الإثنين إن العمل يمثل نموذجا لقدرة التراث الحرفي الكويتي على مواكبة التطورات الفنية المعاصرة من خلال الجمع بين المهارة اليدوية والرؤية الإبداعية وروح العمل الجماعي.

وأعربت الشيخة بيبي عن فخرها بمشاركة 13 حرفية كويتية في إنجاز هذا العمل الذي يعكس قدرات الحرفيات الكويتيات على تطوير ممارساتهن الفنية واستلهام عناصر من الذاكرة الثقافية وتحويلها إلى أعمال إبداعية تتفاعل مع المجتمع والفضاء العام.

وأكدت أن هذه المشاركة تأتي امتدادا لرسالة الجمعية في صون التراث الكويتي والمحافظة على الحرف التقليدية ونقلها إلى الأجيال المقبلة إلى جانب توفير مساحات جديدة للحرفيات لإبراز مواهبهن وتعزيز حضورهن في المشهد الثقافي والفني.

وثمنت الشيخة بيبي إتاحة الفرصة لعرض العمل في حديقة الشهيد بما يسهم في تعريف الجمهور بجماليات الحرف اليدوية وإبرازها بوصفها جزءا حيا ومتجددا من الهوية الوطنية الكويتية.

ويجسد العمل تجربة فنية جماعية تمزج بين الموروث الحرفي والإبداع المعاصر من خلال دوائر محاكة بفن الكروشيه تتنوع في ألوانها وأشكالها لتشكل تكوينا فنيا معلقا تتفاعل تفاصيله مع الضوء والظل والفراغ بما يعكس روح التعاون والإبداع لدى الحرفيات الكويتيات.

ويستلهم العمل عناصره من التراث البحري الكويتي وتحديدا (الدِّيين) وهو سلة شبكية تقليدية كان يستخدمها الغواصون لجمع المحار خلال رحلات الغوص على اللؤلؤ إذ يعيد تقديم بنيتها القائمة على الحلقات والعقد والتشابك بأسلوب فني حديث يربط الذاكرة الشعبية بالتعبير الإبداعي المعاصر.