روبيو يؤكد أن الولايات المتحدة لم توقف مشاركة المعلومات مع أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

نفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإثنين أن تكون الولايات المتحدة أوقفت تقاسم المعلومات في أي وقت مع أوكرانيا، داعيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى “التركيز” على وضع حد للحرب مع روسيا.

وقال روبيو للصحافيين ردا على سؤال بشأن تأكيدات أوكرانيا بأن الولايات المتحدة علقت لفترة وجيزة تقاسم المعلومات الاستخباراتية معها، “لم يحصل توقف”.

وكان زيلينسكي صرح الأحد لوسائل إعلام أميركية أن الطرف الأميركي عاود تقاسم المعلومات بعد تعليق استمر ثلاثة أيام.

وأضاف روبيو أثناء زيارة لأوزبكستان يلتقي خلالها قادة دول آسيا الوسطى، “ما يجدر به التركيز عليه وما نريد أن يتم التركيز عليه هو إنهاء هذه الحرب”.

وتابع “هذا ما نريد من الجميع التركيز عليه. هذا ما نريد أن يركز عليه الروس. وهذا ما يجدر علينا التركيز عليه. هذا ما جعله الرئيس أولوية له: السعي لوضع حد لهذه الحرب”.

وهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا زيلينسكي الأحد واتهمه بأنه لا يريد إنهاء الحرب المستمرة منذ بدء الغزو الروسي قبل أكثر من أربع سنوات ونصف.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أنه “يتم إحراز تقدم كبير” في المحادثات المتعلقة بالحرب، متهما زيلينسكي بأنه “لا يكترث، وبصراحة، مع كل الأموال التي تقدمها له أوروبا… فهو لا يريد إنهاء هذه الحرب”.

وتابع “يستخدم زيلينسكي مصافي الديزل في روسيا كأهداف، وهو يعلم أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بأسواق الديزل العالمية، بما في ذلك الأسواق في الولايات المتحدة”.

علّق ترامب موقتا في مطلع الشهر العقوبات المفروضة على الديزل الروسي ما سمح بتدفق كميات كبيرة منه إلى الأسواق العالمية، وذلك في مسعى لخفض أسعار الوقود قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة مطلع الشهر المقبل.