ماكرون بعد أعمال الشغب في فرنسا: “نشعر جميعا بالغضب والعار وسنحاسب من دمروا ونهبوا”

أشخاص يقومون بتحطيم واجهة متجر "فرانبري" وسط باريس إثر اندلاع مواجهات في ساحة الجمهورية عقب مظاهرة غير مرخص لها

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن “لا شيء يبرر” أعمال العنف التي تخللتها الاحتجاجات على تكاليف المعيشة في فرنسا خلال اليومين الماضيين، مبديا “الغضب والعار” حيال ما حصل ومتوعدا من “دمروا” و”نهبوا” بالمحاسبة.

وقال ماكرون في كلمة تلفزيونية وجهها إلى الفرنسيين “نشعر جميعا هذا المساء بالغضب والعار” داعيا إلى التمييز بين المتظاهرين الذين يعبرون عن “مطالب مشروعة” ومرتكبي “أعمال النهب والتحطيم”.

وأضاف “يجب أن يدفع من قاموا بالتدمير الثمن”، متعهدا أن تتعامل الحكومة “بكل حزم” مع مثيري الشغب.

وشدد على أنه “لا شيء يبرر ولا شيء يعذر” هذا العنف الذي وصفه بأنه “غير مسبوق” و”جامح”.

وتعهد ماكرون أن يتخذ كبار المسؤولين “قرارات بالتنسيق مع رؤساء البلديات لحماية مدننا ومبانينا العامة وشركاتنا”.

وقال “من غير المحتمل رؤية شوارع مدننا تتعرض للتخريب بهذا الشكل”، متعهدا تقديم “الدعم” لأصحاب المتاجر والمؤسسات التي تضررت جراء أعمال الشغب.

كما وعد ماكرون بـ “الشفافية الكاملة” حيال طريقة استجابة قوات الأمن للاحتجاجات، وذلك في أعقاب انتقادات أشارت إلى أن استعدادات الشرطة لم تكن كافية.

وذكر ماكرون أنه طلب من وزير الداخلية لوران نونييز “استخلاص العبر اللازمة”، لا سيما في ما يتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية والاستباق، مضيفا أنه يتوقع “إجابات واضحة”.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال نحو 2400 شخص السبت، وإصابة قرابة 1000 من عناصر الشرطة والدرك، سبعة منهم في حالة خطيرة.