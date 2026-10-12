فرنسا تدعو الولايات المتحدة لسحب العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية

وزارة الخارجية الفرنسية

دعت فرنسا الولايات المتحدة اليوم الاثنين إلى سحب العقوبات التي فرضتها على المحكمة الجنائية الدولية مجددة تأكيد دعمها الثابت للمحكمة وموظفيها.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن “دور المحكمة الجنائية الدولية جوهري في مكافحة الإفلات من العقاب” مؤكدة إدانة فرنسا للعقوبات الأمريكية التي تستهدف المحكمة.

وأوضح البيان أنه “بعد فرض عدة عقوبات استنادا إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 6 فبراير 2025 والتي طالت عددا من القضاة والموظفين بمن فيهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصبحت العقوبات الآن تشمل المؤسسة ذاتها”.

وأضاف أن “فرنسا تعمل بنشاط وبالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدول الأخرى الأطراف في نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية لضمان قدرة المحكمة على مواصلة أداء مهامها باستقلالية وحيادية تحقيقا للعدالة لضحايا أخطر الجرائم”.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت الجمعة الماضية عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية في خطوة وصفتها واشنطن بأنها إجراء يهدف للدفاع عن السيادة الأمريكية.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات واسعة على المحكمة من شأنها حظر التعاملات المالية معها وقطع الموارد عنها وشل قدرتها على العمل.