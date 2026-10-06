كينيا تسجل أول وفاة بفيروس إيبولا على أراضيها

رجل يعلق لافتة للتوعية بمرض الإيبولا في مخيم كيغونزي في بونيا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلنت كينيا الثلاثاء تسجيل أول وفاة بسبب فيروس إيبولا في البلاد لرجل كيني عائد من جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال وزير الصحة عدن دوالي للصحافيين إن الرجل أُصيب بالمرض قبل نحو شهر وتلقى العلاج في الكونغو الديموقراطية، قبل أن يسافر برا إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، ثم يتوجه جوا إلى نيروبي في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف أنه خضع للفحص وتأكدت إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أن الرجل “فارق الحياة للأسف الليلة الماضية في حوالي الساعة 11,30”.

وتابع دوالي “أود طمأنة الجمهور وأحثهم على عدم الذعر، إذ إن جميع الأنظمة مُفعَّلة للحد من انتشار المرض”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية عن تفشي وباء إيبولا للمرة السابعة عشرة على أراضيها في منتصف أيار/مايو. وقد أودى المرض بأكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وحتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، كانت منظمة الصحة العالمية قد سجلت 4082 وفاة من أصل 8463 إصابة منذ ظهور سلالة بونديبوغيو من الفيروس، وهي سلالة لا يوجد لها حتى الآن لقاح أو علاج خاص.