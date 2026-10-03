فرنسا تعتزم زيادة التمويل المخصص لمكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية

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قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت إن بلاده ستزيد دعمها للجهود الرامية إلى القضاء على فيروس إيبولا في الدولة الأفريقية محذرا من احتمال التفشي السريع للفيروس مرة أخرى في حال تراجع مستوى مراقبته.

وأجرى بارو زيارة نادرة إلى مدينة بونيا بشمال شرق الكونغو، حيث جرى رصد حالة إصابة مؤكدة مخبريا بجدري القردة في منتصف سبتمبر أيلول .

وخصصت فرنسا 13.4 مليون يورو (15.1 مليون دولار) لمكافحة فيروس إيبولا في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز.

وقال بارو إنه سيقترح تمويلا إنسانيا إضافيا لمكافحة الفيروس خلال المناقشات المقبلة حول الميزانية الفرنسية.

وجاءت استجابة فرنسا على شكل مساعدات إنسانية وأبحاث طبية وبرنامج (بي.آر.آي.إس.إم) الذي أطلق خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون في 2023.

ومن المقرر عقد مؤتمر إنساني وطني في باريس في السادس من أكتوبر تشرين الأول لمناقشة فيروس إيبولا.

وقال بارو لصحفيين في بونيا “ربما يبدو (تفشي) فيروس إيبولا أمرا مستبعدا بالنسبة لبعض الناس أو القادة السياسيين، لكنه قد يعود بسرعة كبيرة، وتتمثل مسؤوليتنا في منع ذلك”.

وأشاد بارو بجهود السلطات في الكونغو ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الطبي لاحتواء الوباء ومنع انتشاره إلى المراكز الحضرية الكبرى في الكونجو وخارجها.

وقال بارو، ردا على سؤال عن احتمال انتشار الوباء بعد الإبلاغ عن حالة إصابة في فرنسا، “لا داعي للخوف أو القلق. وقبل كل شيء، يجب أن نكافح الوباء حيثما يظهر”.