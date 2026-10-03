وفاة امرأة مسنة وإنقاذ عشرات في فيضانات اجتاحت إسبانيا

ألحقت الفيضانات دماراً هائلاً ببلدة "مادريغيراس" في منطقة "كاستيا-لا مانتشا" الإسبانية

قالت السلطات الإسبانية اليوم السبت إن امرأة تبلغ من العمر 102 عام لقيت حتفها، وإن رجال الإطفاء أنقذوا 90 شخصا عقب فيضانات في بلدة مادريجيراس بجنوب شرق البلاد.

وتأتي الفيضانات في أعقاب أشد موجة صيف على الإطلاق في إسبانيا، حيث يُعتقد أن نحو 2150 شخصا لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بالحرارة في أغسطس آب.

وقالت السلطات في منطقة قشتالة-لا مانشا إن السيارات كانت تطفو في شوارع مادريجيراس بعد هطول أمطار غزيرة أمس الجمعة، مما استدعى تنفيذ عملية إنقاذ واسعة النطاق.

وعثر رجال الإطفاء على جثة المرأة التي توفيت في منزلها في مادريجيراس، حيث تجاوز ارتفاع المياه مترا واحدا.

وقالت السلطات إن معدل هطول الأمطار في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4760 نسمة بلغ 142 لترا لكل متر مربع.