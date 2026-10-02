“الصحة العالمية” تحذر من تدهور الوضع الصحي في غزة

دمار بسبب القصف الصهيوني على مخيم النصيرات

حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة في ظل استمرار النقص المزمن في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية مشددة على أن نظام الموافقة الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي على دخول الإمدادات الطبية يمثل أحد أبرز العوائق أمام تقديم الخدمات الصحية.

وقالت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة راينهيلده فان دي ويردت – من القدس – خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الجمعة إن “كميات كبيرة من الإمدادات الطبية لا تزال تنتظر الحصول على الموافقات” لافتة إلى أن “متوسط الانتظار للحصول على الموافقة لدخول شحنة المساعدات يصل إلى 74 يوما أي نحو شهرين ونصف الشهر من الانتظار”.

وأضافت أن “الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة تتغير بصورة منتظمة” إذ يضيف الاحتلال شروطا جديدة في كثير من الأحيان من دون تفسير واضح فضلا عن تشديده الإجراءات المطلوبة لدخول الإمدادات الطبية إلى القطاع.

وأكدت أن الحصول على الموافقة الأولية لا يعني بالضرورة وصول الإمدادات إلى وجهتها إذ لا تزال هناك إجراءات وفحوص إضافية قبل دخولها إلى غزة كما يمكن رفض دخول بعض الشحنات حتى بعد منح الموافقة الأولية.

وأعربت عن قلقها إزاء الرفض المتكرر لسلطة الاحتلال لدخول معدات أساسية من بينها أجهزة الأشعة السينية ومعدات التعقيم وقطع الغيار الخاصة بأجهزة التصوير المقطعي من دون توضيح الأسباب.

وحذرت من أن التأخير في التخزين يهدد صلاحية الأدوية وسلامة المعدات الطبية قبل وصولها إلى المرضى الذين يحتاجون إليها داعية إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الصحية إلى غزة على نطاق واسعة.

كما طالبت بتوفير إرشادات واضحة ومنشورة بشأن الإجراءات ومتطلبات إدخال الإمدادات بهدف الحد من عمليات الرفض والتأخير.