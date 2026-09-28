وزير الصحة يعتمد لائحة حدود تركيز النظائر المشعة في المواد الغذائية ومياه الشرب والأعلاف

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين قرارا وزاريا باعتماد لائحة تحدد الحدود القصوى لتركيز النظائر المشعة في المواد الغذائية ومياه الشرب والأعلاف بما يعزز الرقابة على هذه المنتجات ويحافظ على صحة المستهلك.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن اللائحة تنص على حظر تداول المواد الغذائية التي تتجاوز فيها تراكيز النظائر المشعة الحدود المحددة بحسب نوع النظير وفئة الغذاء.

وأوضحت أن المواد تقاس بوحدة (البيكريل) لكل كيلوغرام كما توضح كيفية احتساب النشاط الإشعاعي عند وجود أكثر من نظير من المجموعة نفسها وتستثني الأغذية المجففة أو المركزة من هذه الحدود إذ تخضع لمستوى التدخل الاستثنائي البالغ 0ر3 ملي سيفرت سنويا.

وفيما يتعلق بمياه الشرب أوضحت أن القرار نص على أن الحدود القصوى لتركيز نشاط النظائر المشعة الباعثة لجسيمات (ألفا) بـ0ر5 بيكريل لكل لتر والنظائر الباعثة لجسيمات (بيتا) بـ1 بيكريل لكل لتر مع استثناء النظير المشع (K-40) من حدود جسيمات (بيتا) كما حدد مجموع النشاط الإشعاعي للنظائر غير الطبيعية في الأعلاف الحيوانية بحد أقصى يبلغ 300 بيكريل لكل كيلوغرام.

وأوضحت أنه في حال تجاوز الحدود المقررة في المواد الغذائية فإن إدارة الوقاية من الإشعاع تتولى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تشمل فحص الأغذية المنتجة محليا أو المتداولة داخل البلاد واتخاذ ما يلزم بشأن تداولها.

وفيما يتعلق بالأغذية المستوردة أوضحت أن الإجراءات تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو الإدارة العامة للجمارك لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق النظم المتبعة.