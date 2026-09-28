بابا الفاتيكان: على الساعين لإنهاء الحرب في أوروبا تقديم تنازلات 

بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر

قال بابا الفاتيكان البابا ليو اليوم الاثنين إن المفاوضين الساعين إلى إنهاء الحرب في أوروبا يجب أن يكونوا مستعدين للتضحية ببعض مواقفهم من أجل تحقيق السلام، وذلك وسط استمرار فشل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وعبر أول بابا أمريكي للفاتيكان في كلمة أمام القادة الأوروبيين في مدينة ميتز، مسقط رأس روبرت شومان، أحد مؤسسي الاتحاد الأوروبي، عن أسفه قائلا “لقد عادت الحرب، حتى إلى أوروبا: مذبحة جديدة لا معنى لها، تودي بحياة عدد لا يحصى من المدنيين كل يوم”.

وفي عرض لرؤيته السياسية الأكثر وضوحا حتى الآن بشأن أوروبا، أشاد البابا ليو أيضا بالتكامل والتعددية الثقافية في وقت يكتسب فيه اليمين المتطرف قوة في أنحاء القارة.

وكان بابا الفاتيكان قد بدأ زيارة مدتها أربعة أيام يوم الجمعة بتحذير من أن الأمم المتحدة وهيئات متعددة الأطراف أخرى تمر بأزمة، وأن الحوار الدولي يواجه خطر أن يصبح “مسرحية هزلية”.

وألمح البابا ليو اليوم الاثنين في مدينة ميتز إلى الحرب في أوكرانيا دون أن يذكرها صراحة. وقال “علينا… أن نبدي الشجاعة في التفاوض وأن نكون مستعدين للتنازل عن بعض المواقف من أجل الصالح العام للسلام”، مستشهدا بنداء مماثل أطلقه البابا الراحل بنديكت الخامس عشر عام 1917 في خضم الحرب العالمية الأولى.

ومن ناحية أخرى حث بابا الفاتيكان، وهو يقف إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القادة الأوروبيين على دمج المهاجرين الذين يصلون إلى القارة وتوفير الفرص لهم كما لو كانوا أفرادا في العائلة نفسها.

وكرر البابا، الذي يحث القادة باستمرار على معاملة المهاجرين بطريقة أكثر إنسانية، دعوته إلى توفير “مسارات قانونية وآمنة” للهجرة، والتعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.