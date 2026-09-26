لافروف: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا “مهما كانت الظروف”

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت في الأمم المتحدة على أن موسكو ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا “مهما كانت الظروف”.

وقال لافروف “سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والقضاء على التهديد الذي يواجه الأمن الروسي، مع عودة الحياة الهادئة. وسيحدث ذلك مهما كانت الظروف”.

واتهم لافروف الدول الأوروبية السبت بأنها “تبذل كل ما في وسعها” لعرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع بين موسكو وكييف.

وقال لافروف “تبذل أوروبا كل ما في وسعها لعرقلة محادثات السلام التي ترعاها إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب”.

وأعلن لافروف استعداد بلاده للمساهمة في ضمان استقرار الوضع في مضيق هرمز.

وقال لافروف “نحن في حاجة إلى تعزيز الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران. نحن في حاجة إلى بنية إقليمية مستقرة”، وذلك بعيد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه مقترح إيران الجديد لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.