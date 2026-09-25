الكرملين: اجتماع ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا قد يعقد قريبا

صورة أرشيفية

قال الكرملين اليوم الجمعة إن اجتماعا ثلاثيا بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد يعقد قريبا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من قبل إن الاجتماع سيكون على المستوى الفني وربما يعقد في الإمارات.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن كيريل دميترييف المبعوث الرئاسي الروسي موجود في الولايات المتحدة حيث أجرى محادثات مع المفاوضين الأمريكيين وركز على آفاق التعاون الاقتصادي. وقال إن ليس هناك أي تفاصيل إضافية بشأن الاجتماع المحتمل ليذكرها في الوقت الحالي.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز إن دميترييف عقد اجتماعا مع الممثلين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في 24 سبتمبر أيلول.