زيلينسكي: ترامب حسم قراره بمنح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ “باتريوت”

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ “باتريوت” للدفاع الجوي، بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة.

تواجه أوكرانيا نقصا في هذه الصواريخ القادرة بشكل موثوق على التصدي للصواريخ البالستية الروسية.

وقال زيلينسكي في تسجيل صوتي للصحافيين بعد أيام من لقائه ترامب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة “في اجتماعنا الأخير، أكد الرئيس لي أنه… اتخذ قرارا نهائيا. ستحصل أوكرانيا على تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت”.

في تموز/يوليو، صرّح ترامب بأن منح أوكرانيا تلك التراخيص سيكون أمرا “رائعا للغاية”، قبل أن يتراجع قائلا إن على الولايات المتحدة أن تكون “حذرة للغاية” قبل منح أوكرانيا هذا التصريح.

وأكدت أوكرانيا أنها تعاني من نقص حاد في صواريخ “باتريوت” الاعتراضية منذ شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في شباط/فبراير، ما أدى إلى تحويل مسار إمدادات هذه الأنظمة الدفاعية المتطورة.

لكن حتى في حال منح التراخيص، فإن بناء القدرات الصناعية سيتطلب أكثر من عام ولن يلبي احتياجات كييف الفورية.

وجدّدت كييف دعواتها للحصول على دعم عاجل قبيل حلول فصل الشتاء، في ظل تهديد حملة متجددة من الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة والتدفئة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي الشهر الماضي إن كييف بحاجة إلى 5% من مخزون صواريخ “باتريوت” الاعتراضية لدى الولايات المتحدة للصمود في فصل الشتاء، وإلى 10% منها لتدمير جميع الصواريخ البالستية الروسية.

في الوقت نفسه، قال إن كييف تعمل على تطوير نظامها الخاص المضاد للصواريخ البالستية والذي يحمل اسم “فريا”.