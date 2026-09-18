16 قتيلا على الأقل بانفجار وهجوم مسلح على مركز للشرطة في شمال باكستان

الشرطة الباكستانية

قُتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان الجمعة، بحسب ما أفاد مسؤولون، فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء الهجوم.

وقال مسؤول كبير في شرطة ولاية خيبر بختونخوا لوكالة فرانس برس إن 16 شخصا قُتلوا من بينهم خمسة من عناصر الشرطة.

وأضاف المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته “قُتل أربعة مهاجمين، بينهم قنّاص وانتحاري، فيما لا تزال عملية التمشيط جارية”.

وتواصلت عمليات البحث والإنقاذ عقب الانفجار الذي وقع في مدينة كوهات بولاية خيبر بختونخوا (شمال)، بحسب بلال أحمد فايزي من هيئة الإنقاذ بالمنطقة.

وأوضح فايزي أن الهيئة نشرت أكثر من 45 مسعفا في المكان، وتحديدا في مركز الشرطة القديم في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 220 ألف نسمة.

وكان قائد شرطة الولاية ذو الفقار حميد قال لوكالة فرانس برس إن “التحقيق في طبيعة الانفجار ما زال جاريا”.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن المنطقة تشهد أعمال عنف تشنّها حركة طالبان الباكستانية المتشددة.

وأعرب رئيس باكستان آصف علي زرداري عن أسفه لسقوط ضحايا، موجّها “تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الانفجار”.

وقال “القضاء التام على +فتنة الخوارج والإرهابيين+ المدعومين من الخارج أمر ضروري لأمن الوطن” في إشارة إلى حركة طالبان باكستان.

وتحمّل باكستان جماعات متطرفة تقول انها متمركزة في أفغانستان مسؤولية تصاعد الهجمات في خيبر بختونخوا وولاية بلوشستان الحدودية الجنوبية، لكن حكومة طالبان تنفي أي تورط أفغاني.

وفجّرت هذه الاتهامات خلافا حادا وصدامات مسلّحة بين البلدين الجارين، ونفّذت باكستان ضربات جوية دامية قالت إنها استهدفت مسلّحين على الأراضي الأفغانية.

لكن حكومة طالبان في كابول والأمم المتحدة أكدتا أن عشرات المدنيين قُتلوا في الضربات الباكستانية على شرق أفغانستان في حزيران/يونيو.