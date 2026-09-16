غوتيريش يشدّد على أهمية “التنسيق العالمي” بشأن الذكاء الاصطناعي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن “التنسيق العالمي” بشأن الذكاء الاصطناعي “لا غنى عنه”، وسط دعوات إلى تعزيز الأطر التنظيمية لهذا القطاع.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي “على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها. المسؤولية الأولى لأي حكومة هي حماية مواطنيها، بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي”.

ولفت إلى أن “اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا”، معتبرا أن أن “الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول، وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها”.

وأشار إلى أن هذا الموضوع سيكون “محورا رئيسيا للنقاش” بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من روّاد هذا القطاع.

وأعلنت شركة “أوبن إيه آي” المطوّرة لـ”تشات جي بي تي” أنها تعمل مع “أنثروبيك” المنتجة لنموذج “كلود”، وشركة “غوغل” المطوّرة لـ”جيميناي”، على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.