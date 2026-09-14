ترامب يقول إن أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة، غداة انتقاده الضربات التي تنفذها كييف على منشآت نفطية عائدة لموسكو.

وأفاد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “وافقت أوكرانيا على عدم قصف أهداف الطاقة الروسية. وافقت روسيا على القيام بالأمر ذاته! الأرجح أن (ارتفاع) سعر الديزل في العالم سببه الحرب الأوكرانية الروسية، وليس (حرب) إيران” التي شنتها واشنطن وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.

وتسببت الحرب في الشرق الأوسط بارتفاع حاد في أسعار النفط وموارد الطاقة عالميا، ما أدى إلى زيادة أسعار الوقود ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات النصفية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وردا على سؤال وجهته فرانس برس، رفضت الرئاسة الأوكرانية التعليق على ما أعلنه ترامب.

ومن إيرلندا، خاطب ترامب الأحد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شكل مباشر، وطالبه بـ”الكفّ” عن مهاجمة مصافي الديزل في روسيا في ظلّ الارتفاع الحادّ في أسعار الوقود.

وقال ترامب في حديث مقتضب مع الصحافيين في اليوم الثاني من زيارته إيرلندا “أمام زيلينسكي أمر واحد فقط، أن يكفّ عن مهاجمة الديزل في روسيا. فليهاجم أهدافا أخرى، لكن ليس الديزل، لأنّه يتسبّب في نقص الديزل”.

وفي ظل الهجمات الأوكرانية المتكرّرة على البنية التحتية النفطية الروسية، مددت موسكو قرار تعليق صادرات الديزل الروسي، الذي صدر في نهاية تموز/يوليو.