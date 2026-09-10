زيلينسكي: كندا ستقدّم دعما لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن أوتاوا ستقدّم لكييف دعما إضافيا في مجال الدفاع الجوي، وذلك خلال زيارة إلى كندا يجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء مارك كارني.

وقال زيلينسكي “أنا ممتن جدا. إنها حزمة دفاع جوي بغاية الأهمية، وهذا أمر حاسم”.

وأشار كارني إلى أنّ كندا قدّمت دعما لأوكرانيا بقيمة 26 مليار دولار كندي (19 مليار دولار أميركي) ردا على الغزو الروسي، لافتا إلى مساعدات إضافية ستُقدَّم.

وقال رئيس الوزراء الكندي “لقد قدّمنا دعما لأنظمة الطاقة وغيرها. وسنقدّم مزيدا من الدعم”.

ووقّع كارني وزيلينسكي الخميس إعلانا تلتزم فيه الدولتان إبرام شراكة في المجالين الأمني والاقتصادي تمتد لمئة عام.

وكانت كييف قد وقّعت شراكة مماثلة مع لندن في كانون الثاني/يناير 2025.

وتشدّد أوكرانيا على حاجتها الملحّة لتحسين قدرات الدفاع الجوي في مواجهة تزايد الضربات الروسية بواسطة الصواريخ البالستية.