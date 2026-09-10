مقتل 25 في حريق سفينة شحن بالصين

أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل 25 شخصا في حريق اندلع اليوم الخميس على متن سفينة شحن أجنبية كانت تخضع لأعمال صيانة في حوض بناء سفن مملوك للدولة بمدينة تشينغداو بشرق الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الحريق اندلع نحو الساعة 11:15 صباحا في حوض بناء السفن تشينغداو بيهاي أثناء أعمال الصيانة والفحص. ومن بين الأشخاص البالغ عددهم 42 الذين كانوا على متن السفينة، جرى إجلاء 12 بأمان في حين أصيب خمسة آخرون بجروح ونُقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه جرى إخماد الحريق بعد الظهر.

وأظهرت صورة من موقع الحادث نشرتها شينخوا أن السفينة المعنية اسمها (أوشن ميلودي). وأوضحت بيانات لتتبع السفن صادرة عن مجموعة بورصات لندن أنها سفينة شحن للبضائع الجافة عمرها 20 عاما وترفع علم ليبيريا.

وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، وصلت السفينة إلى حوض بناء السفن يوم 31 أغسطس آب، وظلت هناك منذ ذلك الحين.

وذكرت الوكالة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا إلى تكثيف جهود البحث والإنقاذ وإجراء تحقيق سريع واتخاذ إجراءات للمساءلة.