وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: حريصون على تطوير آليات العمل والاستعداد لموسم الحج 1448هـ

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الخميس حرص الوزارة على تطوير آليات العمل والاستعداد لموسم الحج 1448هـ بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة لحجاج دولة الكويت.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال استقبال الوزير الوسمي لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لأصحاب حملات الحج خالد راعي الفحماء حيث تم بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد بشأن الإجراءات التنظيمية والاستعدادات الخاصة بموسم الحج المقبل.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التنسيق وتيسير أعمال حملات الحج بما يسهم في توفير أفضل الخدمات للحجاج وتهيئة الظروف المناسبة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.