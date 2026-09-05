مقتل طيارين اثنين في تحطم طائرة خلال عرض جوي قرب أثينا

تصاعد الدخان بعد تحطم الطائرة

قال مسؤولان لرويترز إن طيارين قتلا إثر تحطم مقاتلة يونانية من طراز إف-4 فانتوم ذي المقعدين اليوم السبت خلال عرض جوي بقاعدة تاناجرا الجوية شمالي أثينا.

وقال أحد المسؤولين “للأسف، لقي الطياران حتفهما”، مضيفا أن الطائرة “تحطمت على بعد نحو كيلومترين خارج المطار، ولم ترد أنباء عن إصابة أي من المارة أو سكان المنطقة المحيطة.

وأظهرت لقطات بثتها محطة إي.آر.تي العامة الطائرة وهي تنعطف إلى اليمين على ارتفاع بضعة أمتار عن سطح الأرض قبل ثوان من تحطمها وتحولها إلى كرة من النار. وشاركت 11 طائرة ومروحية إطفاء في محاولة احتواء الحريق الذي امتد إلى منطقة غابات مجاورة.

وقال أحد الشهود للمحطة “كنا جميعا في حالة صدمة. لم تكن الطائرة قد حلقت في الجو لأكثر من ثلاث دقائق”.

وحث مسؤولون بالقاعدة الجوية الناس عبر مكبرات الصوت على مغادرة المنطقة. وكانت الطائرة تشارك في أسبوع الطيران في أثينا، وهو فعالية سنوية تجذب فرق الطيران العسكري والمدني من عشرات الدول.