الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرارا لتصحيح خريطة العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة بالأغلبية قرارا يدعو إلى تصحيح خريطة العالم وإعادة التوازن إلى التمثيل الخرائطي العالمي وتعزيز التصوير العادل للمناطق لا سيما القارة الأفريقية.

وحظي القرار الذي قدمته توغو بتأييد 164 دولة مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع ست دول هي إستونيا وجورجيا وليتوانيا ومولدوفا وصربيا وأوكرانيا عن التصويت.

وأكدت الجمعية العامة في قرارها أن التشوهات الموروثة في تمثيل أحجام القارات على الخرائط تترتب عليها آثار معرفية وتعليمية وثقافية وجيوسياسية واجتماعية واقتصادية معتبرة أن معالجة أوجه التحيز التاريخية في هذا المجال من شأنها تعزيز العدالة والتنمية لا سيما بالنسبة لأفريقيا.

وأشارت إلى أن (إسقاط مركاتوري) المستخدم على نطاق واسع عالميا يؤدي إلى تشويه أحجام الكتل القارية الواقعة بعيدا عن خط الاستواء ما يتسبب في تقليص الحجم النسبي لأفريقيا ومناطق أخرى مقارنة بمساحاتها الفعلية.

وذكرت أن (إسقاط المساواة في الأرض) يوفر من جهته تمثيلا أكثر دقة لأحجام الكتل البرية معتبرة إياه خيارا مناسبا لتحسين دقة التمثيل الخرائطي للعالم.

وشجعت الجمعية الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والجهات المعنية على اعتماد ونشر واستخدام (إسقاط المساواة في الأرض) الخرائطي وطرائق الإسقاط الخرائطي المتساوي المساحات التي تمثل بشكل أدق المساحات الفعلية للقارات حيثما تكون أحجامها بالغة الأهمية.

وقادت توغو المفاوضات بشأن مشروع القرار نيابة عن المجموعة الأفريقية في إطار مبادرة تحظى بدعم الاتحاد الأفريقي.

ويعود (إسقاط مركاتوري) إلى عام 1569 عندما ابتكره رسام الخرائط الفلمنكي جيراردوس مركاتوري لأغراض الملاحة البحرية إذ ساعد البحارة على تحديد مساراتهم باستخدام اتجاهات البوصلة لكنه يؤدي إلى تضخيم مساحات المناطق كلما ابتعدت عن خط الاستواء.