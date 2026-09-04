إسبانيا تسجل حرارة قياسية لشهر سبتمبر بلغت 45.7 درجة

سياح خارج كاتدرائية لا ألمودينا في مدريد

سجّلت إسبانيا أعلى درجة حرارة لشهر أيلول/سبتمبر في تاريخها، بلغت 45.7 درجة مئوية في بلدة جنوب غرب البلاد، مع تعرّض البلاد لموجة حر استثنائية، وفقا لما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية الجمعة.

وأوضحت الهيئة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن درجة الحرارة التي سُجّلت الخميس في بلدية إل غراندو، هي الحرارة نفسها البالغة 45.7 درجة مئوية التي سُجّلت في مدينة مونتورو عام 2016، والتي تقع أيضا في منطقة الأندلس جنوب البلاد.

وهذه أيضا أعلى درجة حرارة تُسجَّل في إسبانيا هذا العام، خلال أسبوع شهد موجة حر شبيهة بموجات الحر خلال الصيف، وتجاوزت فيها درجات الحرارة 40 مئوية في مناطق واسعة من جنوب البلاد وغربها.

وتأتي هذه الحرارة الاستثنائية في أيلول/سبتمبر بعد سلسلة من موجات الحر الصيفية غير المسبوقة التي اجتاحت أوروبا، والتي يقول العلماء إن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري قد كثّفها وأطال مدتها.

والخميس، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أعلى درجة من التحذير الأحمر لفترة وجيزة في مناطق صغيرة من الأندلس، في سابقة في شهر أيلول/سبتمبر منذ بدء العمل بهذا المستوى عام 2007.

وأعلنت أيضا الخميس أن البر الرئيسي لإسبانيا تعرض لمعدل حرارة هي الأشد بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس، “بفارق واضح” عما سجل خلال الأعوام الأربعة السابقة.

وقالت “إنه مؤشر لا لبس فيه إلى أن الاحترار في إسبانيا يتسارع”.