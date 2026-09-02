الشرطة الأمريكية: السيطرة على حادث إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في ولاية فيرجينيا

صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء “السيطرة” على حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بولاية (فيرجينيا) المحاذية للعاصمة واشنطن.

وأفاد مكتب مأمور مقاطعة (أوغوستا) بالولاية أن الحادث وقع في مدرسة (ويستوود هيلز) الابتدائية التابعة لمدارس منطقة (واينسبورو) التعليمية العامة.

من جهتها ذكرت مدارس (واينسبورو) في منشور على موقعها الإلكتروني أن “جميع الطلاب والمعلمين والموظفين في مدرسة (ويستوود) بخير وتم التأكد من سلامتهم” مضيفة أن المدرسة تعمل على لم شمل الطلاب بعائلاتهم في موقع مخصص لذلك.

وأشارت إلى أنه كإجراء احترازي تم فرض إغلاق أمني في جميع مدارس (واينسبورو) العامة الأخرى وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات فور توفرها.

وأكدت أن جميع المدارس آمنة ومؤمنة في الوقت الراهن منوهة بأنها ستقدم تحديثات بهذا الشأن “في أقرب وقت ممكن”.

وحثت السلطات الجمهور على تجنب المنطقة المحيطة بالمدرسة مباشرة بينما لا تزال التحقيقات جارية.

ولم يتم الاعلان عن تفاصيل إضافية بشأن وقوع إصابات محتملة أو وجود مشتبه فيه غير أن مصدرا لم يكشف عن اسمه قال لشبكة (فوكس) الإخبارية إن الحادث أسفر عن مصاب واحد وهي معلومة لم تؤكدها السلطات.