مقتل 12 شخصا على الأقل بضربات روسية على كييف ومحيطها

صورة التقطتها دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية في الأول من سبتمبر 2026 تظهر أحد رجال الإنقاذ وهو يعمل في موقع غارة روسية في منطقة أوديسا

قُتل ما لا يقل عن 12 شخصا بضربات روسية ليلية استهدفت الثلاثاء كييف ومحيطها، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاءه إلى تزويد بلاده بمزيد من القدرات الدفاعية ضد الصواريخ البالستية.

وسُمعت ليلا اصوات نحو عشرة انفجارات متتالية، وشوهدت ومضات ضوئية في سماء العاصمة الأوكرانية، بعد تحذير من هجوم بصواريخ بالستية أصدره الجيش.

بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء غزوها أوكرانيا، تواصل روسيا ضرباتها، مستخدمة بشكل خاص صواريخ بالستية تواجه كييف صعوبات في اعتراضها بسبب نقص لديها في الصواريه الاعتراضية.

وقال زيلينسكي إن “12 شخصا قُتلوا في المجموع، بينهم مواطن هندي، فيما أُصيب العشرات”، موضحا أن “عددا كبيرا من الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية استُخدمت في الهجوم”.

وتابع “أنا ممتنّ لكل من يُساعد أوكرانيا في الحصول على قدرات دفاعية” ضد الصواريخ البالستية، مشددا على أن “من المهم جدا زيادة هذه الشحنات خلال الخريف المقبل”.

وفي بوريسبيل الواقعة على بُعد حوالى 30 كيلومترا من العاصمة، قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 13 جراء استهداف “مبنى سكني من خمس طبقات”، وفق زيلينسكي.

وفي كييف، أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عبر مواقع التواصل “مقتل ثمانية أشخاص وإصابة خمسة بينهم طفلان”.

وبحسب مكتب المدعي العام في كييف، قُتل سبعة من موظفي السكك الحديد.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية التي لم تعد تذكر العدد الدقيق للصواريخ الروسية التي تُطلق خلال الهجمات، أنها تصدت لخمسة صواريخ بالستية، وخمسة صواريخ كروز، وصاروخين هجينين من طراز بانديرول.

وأشارت أيضا إلى أن روسيا أطلقت 218 مسيرة من أنواع مختلفة، موضحة أنها اعترضت 187 منها.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، من جانبها، أنها نفّذت “ضربة جوية كبيرة ليلا باستخدام أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة وطائرات مسيّرة”.

استهداف ميناء روسي

أعلنت موسكو أنها استهدفت “مؤسسات تابعة للمجمّع الصناعي العسكري وشركات وقود وطاقة في كييف ومحيطها، تعمل في إنتاج أنظمة صواريخ ومسيرات ومكوناتها، فضلا عن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمحروقات”.

كما استهدفت القوات الروسية مستودعا للقطارات في إحدى ضواحي العاصمة، بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية.

وأعلنت الوزارة أنها استهدفت منشآت في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك.

تعاني أوكرانيا من نقص في الصواريخ الاعتراضية، ولا سيما صواريخ باتريوت الأميركية، للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البالستية الروسية المتزايدة.

وليل الجمعة، استهدفت روسيا مستودع ذخيرة في ميلا، إحدى ضواحي كييف، حيث كانت تُخزن طائرات مسيرة ومتفجرات، في منطقة سكنية. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مقتل 38 شخصا وإصابة 20 آخرين وفقدان 4.

وفي روسيا، اندلع حريق في ميناء أوست لوغا على خليج فنلندا، والذي استُهدف بهجوم بطائرة مسيرة، وفق ما أعلن حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو الثلاثاء.

وكتب دروزدينكو عبر تلغرام “رُصدت أضرار في منطقة ميناء أوست لوغا عقب الهجوم بمسيرة، فيما لا يزال حريق مشتعلا”. وأشار لاحقا إلى إسقاط 52 طائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة، من دون تسجيل إصابات.

ويُذكر أن هذا الميناء الذي يُعدّ منشآة رئيسية لصادرات روسيا من الأسمدة والنفط والفحم، كان هدفا لهجمات متكررة بمسيرات أوكرانية خلال الأشهر الأخيرة.