15 شخصا في عداد المفقودين إثر فيضانات مفاجئة في متنزه غراند كانيون الأميركي

صورة نشرتها خدمة المتنزهات الوطنية في غراند كانيون تظهر بقايا دعامات جسر حجري على طول برايت أنجل كريك في أعقاب فيضان مفاجئ دمر جسر المشاة

أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية الأميركية الأحد، أن البحث جار عن أكثر من 15 شخصا فُقدوا عقب حدوث فيضان مفاجئ في متنزه غراند كانيون الوطني.

وأظهرت لقطات فيديو التقطها متنزّهون تدفقا كبيرا لمياه موحلة بمحاذاة أحد المسارات ومن تحت جسور المشاة، إلى جانب جذوع أشجار ومخلفات أخرى تجرفها مياه الأنهار.

وأفادت الهيئة في بيان أن الفيضانات اجتاحت منطقتي برايت آنجل كانيون وفانتوم رانش السبت، مضيفة أنها تعمل مع سلطات ولاية أريزونا لإجلاء السكان والتحقق من سلامة الأشخاص الموجودين في المنطقة المتضررة.

وفي وقت سابق، كانت هيئة المتنزهات قد أحصت نحو 20 مفقودا.

وذكرت أن السيل الجارف، الذي بدأ قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر السبت، نجم عن هطول الأمطار بغزارة على هضبة كايباب.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إجلاء 62 شخصا بحلول صباح الأحد، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

وحذرت الهيئة من احتمال هطول المزيد من الأمطار وحدوث عواصف رعدية حتى الاثنين، ما قد يؤدي إلى “فيضانات مفاجئة إضافية”.

وكشف هيئة المتنزهات أن الفيضانات دمرت خط أنابيب مياه رئيسيا يصل إلى منتزه غراند كانيون، معلنة فرض قيود على استخدام المياه في المناطق الأكثر زيارة وفرض حظر على إشعال الأخشاب والفحم.

وسيتم إغلاق بعض أماكن الإقامة الليلية، في حين سيظل المتنزه مفتوحا للاستخدام النهاري.