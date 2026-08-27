مدير مكتب زيلينسكي: محادثات أوكرانية روسية قد تجرى في سبتمبر

مدير مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو بودانوف

قال كيريلو بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الخميس إن محادثات بين فرق أوكرانية وروسية قد تعقد في سبتمبر أيلول بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة.

وأضاف بودانوف أن أوكرانيا تسعى لإحياء المحادثات، ورجح أن يشهد الشهر المقبل تطورات أخرى. وتعثرت محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة هذا العام بعد رفض أوكرانيا المطالب الروسية بالتنازل عن المزيد من الأراضي، وانشغال واشنطن المتزايد بالحرب على إيران.

وقال بودانوف لمحطة (نوفيني لايف) الأوكرانية لدى سؤاله عن ما قصده بمحادثات مباشرة بين مفاوضين من أوكرانيا وروسيا “أتمنى ذلك، نعم، ويوجد أمريكيون بالطبع. لا يمكننا الاستغناء عنهم”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة إن أوكرانيا رأت فرصة سانحة للوساطة الأمريكية حتى نهاية الصيف المقبل، وصاغت صفحة واحدة من الأفكار مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين لتقديمها إلى موسكو.

وعقدت الجولة السابقة من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة ممثلين أمريكيين في فبراير شباط. ومنذ ذلك الحين، لم يجر ممثلون عن أوكرانيا وروسيا سوى محادثات منفصلة مع الفريق الأمريكي.