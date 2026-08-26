توقيف فتى في النرويج يُشتبه في تخطيطه “لعمل إرهابي”

الشرطة النرويجية

أعلنت الشرطة النرويجية الأربعاء توقيف فتى في السادسة عشرة من العمر يشتبه في تخطيطه “لعمل إرهابي”، فيما أوردت وسائل إعلام أنه كان يخطّط لهجوم على دار حضانة.

وقالت المدعية العامة ليز دالهوغ لوكالة فرانس برس إن الفتى أوقف بعدما تلقّت الشرطة معلومات “من شخص مجهول الهوية في الخارج” اطّلع على “تهديدات مثيرة للقلق على عدّة شبكات للتواصل الاجتماعي”.

وفُتح تحقيق على خلفية “التخطيط لعمل إرهابي”، وفق ما أفادت المدعية العامة.

وأوقف المشتبه به في مطلع حزيران/يونيو لكن لم يُعلن ذلك في حينه.

وأوردت صحيفة “أفتنبوستن” أن الفتى كان يعتزم تنفيذ هجوم على حضانة بواسطة فؤوس وسكاكين.

ولم تؤكد المدعية العامة هذه المعلومات، مكتفية بالإشارة إلى أنه “تكلّم عن عدّة أهداف”.

وقالت إن المشتبه به أطلق تهديدات على عدّة شبكات للتواصل الاجتماعي والتحقيق أظهر أنه “كان يخطّط بمفرده”.

وأوضحت أنه يعيش في منطقة فيستفولد في جنوب أوسلو، ومن المرتقب أن يختتم التحقيق في أواخر أيلول/سبتمبر.