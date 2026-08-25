كندا تعلن رسوما مضادة تراوح بين 15 و50% على منتجات أميركية

صورة أرشيفية

أعلنت كندا الثلاثاء فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية تراوح نسبتها بين 15 و50%، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الجارين اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخيا.

وتدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 أيلول/سبتمبر، وهو موعد كان رئيس الوزراء مارك كارني قد حدده عقب دخول الرسوم الأميركية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت.

وأفاد مسؤولون كنديون الثلاثاء بأن الرسوم الجديدة ستُطابق مستويات الرسوم الجمركية الأميركية، بالتزامن مع الإعلان عن حزمة مساعدات بقيمة 5,4 مليارات دولار للشركات والعمال المتضررين.