فيضانات عارمة بجنوب الصين تغمر منازل وتجبر الآلاف على الإجلاء

صورة أرشيفية

اشتدت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار نارا اليوم الثلاثاء في مناطق مختلفة من جنوب الصين، حيث غمرت المياه منازل ومتاجر وأجبرت آلاف السكان على الإجلاء، في حين اتجه إعصار آخر نحو اليابان وتايوان.

وأجلت السلطات في مدينة تشونغزو بمنطقة قوانغشي الصينية، المشهورة بشلالاتها العملاقة وجبالها الجيرية، أكثر من 15 ألف شخص بعدما تجاوزت مستويات المياه أعلى مستوى مسجل منذ 2008.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن ارتفاع منسوب مياه الفيضانات دفع السلطات إلى نقل 54 ألف شخص في قوانغشي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الأمطار الغزيرة مرشحة للاستمرار في أجزاء من فيتنام وجنوب الصين حتى غد الأربعاء، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة في مناطق من قوانغشي وقوانغدونغ وهاينان وفوجيان.

وفي تشونغزو، فاضت الأنهار على ضفافها ووصل منسوب المياه إلى أسطح بعض المباني وخطوط الكهرباء.

وأصدرت سلطات تشونغزو أمس الاثنين إشعارا يأمر جميع الشركات والأنشطة السياحية بوقف أعمالها، وحثت السكان الذين جرى إجلاؤهم على عدم العودة إلى المناطق ذات الخطورة العالية.

وفي غصون ذلك، يتجه الإعصار سوديل متوسط القوة نحو جنوب اليابان وشمال تايوان، حيث من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة، في الوقت الذي أعلنت فيه تايوان وفاة شخص وفقدان أربعة آخرين جراء ظواهر جوية منفصلة بجنوبها وشرقها.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب رياح مدمرة مع اقتراب سوديل من الجزر الجنوبية الغربية لأوكيناوا، مما تسبب أيضا في رياح شديدة للغاية وأمواج عاتية.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أنه من المتوقع أن يمر سوديل بشمال الجزيرة مصحوبا بأمطار غزيرة على الشمال ابتداء من وقت متأخر من يوم الخميس وحتى يوم الجمعة رغم توقعات بتراجع شدته تدريجيا وتقلص نطاق رياحه.

وفي جنوب تايوان وشرقها، أعلنت الحكومة مقتل شخص وفقدان أربعة آخرين جراء منخفض جوي مداري تسبب في فيضانات في مدينتي تاينان وكاوهسيونج اللتين يقطنهما أكثر من أربعة ملايين نسمة.

ومن المتوقع أن يضرب سوديل الساحل في إقليم فوجيان بشرق الصين في وقت متأخر من يوم الخميس إلى وقت مبكر من يوم الجمعة.