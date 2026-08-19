وفاة 7 بينهم 5 أمريكيين جراء تحطم هليكوبتر في كينيا

موقع تحطم طائرة هليكوبتر سياحية في مقاطعة سامبورو بكينيا

لقي سبعة أشخاص، بينهم خمسة أمريكيين، حتفهم اليوم الأربعاء بعدما تحطمت طائرة هليكوبتر تقل سياحا كانوا يستقلونها في منطقة سامبورو في كينيا.

وأشار تقرير أولي صادر عن مركز شرطة آرتشرز بوست، اطلعت عليه رويترز، إلى أن الطائرة الهليكوبتر كانت متجهة إلى محمية لويسابا عندما تحطمت.

ولم يحدد تقرير الشرطة جنسيات السياح، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن خمسة أمريكيين من بين القتلى.

وأضاف المتحدث “السفارة الأمريكية على اتصال بالسلطات المحلية وتقدم المساعدة القنصلية”.

وأكدت وكالة آند بيوند للرحلات الفاخرة تحطم طائرة هليكوبتر تقل سياحا بالقرب من جبل أولولوكوي. وقالت في بيان إنه لم يجر تحديد ملابسات التحطم حتى الآن.