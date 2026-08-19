فرنسا تندد بتصريحات الوزير اليميني المتطرف بن غفير “اللاإنسانية” بشأن غزة

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالتصريحات “اللاإنسانية” لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة.

وقال بارو في مقابلة مع صحيفة “لا مونتاني” (La Montagne) الفرنسية، “ما يحدث اليوم في الضفة الغربية أمر مخزٍ حقا ويجب أن يثير اشمئزازنا جميعا. ولهذا السبب فرضنا عقوبات على الوزير بن غفير الذي أدلى مؤخرا بتصريحات غير غير مقبولة ولا إنسانية”، في إشارة إلى قرار فرنسا بمنع دخول الوزير الإسرائيلي إلى أراضيها منذ 23 أيار/مايو بعد نشره مقطع فيديو مثيرا للجدل يُظهر نشطاء من “أسطول الصمود” وهم راكعون ومقيدو الأيدي.

وقبل أيام، دعا بن غفير إلى قتل السكان في غزة، قائلا في بودكاست مع رهينة سابق في غزة “أعتقد أنه يجب تنفيذ عمليات إقصاء موجهة في غزة.أقضوا على 30 أو 40 منهم”.

وأضاف “لا ينبغي فقط استهداف أولئك الذين يشكلون خطرا آنيا. هناك أشخاص لا يستحقون البقاء على قيد الحياة”، مؤكدا “كوني أصفهم بالبشر هو إطراء لهم”.

ولم يستبعد بارو أيضا فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا خلال الأيام الأخيرة أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال “في 28 أيار/مايو فرضنا، للمرة الثالثة، عقوبات أوروبية على هؤلاء المستوطنين. وقد نفرض عقوبات مماثلة قريبا”، مشيرا إلى أن “كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة”.

وبالإضافة إلى بن غفير، منعت باريس منذ 9 حزيران/يونيو وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموطريتش من الدخول إلى الأراضي الفرنسية على خلفية “ترويجه المستمر لضم الضفة الغربية” “ودعواته العلنية إلى إعادة استعمار غزة”.