مصرع العشرات بانهيار أرضي في منجم ذهب في إفريقيا الوسطى

صورة أرشيفية

لقي عشرات الأشخاص حتفهم الثلاثاء في انهيار أرضي داخل منجم ذهب في غرب إفريقيا الوسطى، على الحدود مع الكاميرون، وفق ما أفادت مصادر محلية وكالة فرانس برس الأربعاء.

وأشار مسؤول محلي إلى سقوط نحو أربعين قتيلا في هذا الحادث الذي وقع الثلاثاء في منجم الذهب الحرفي في زامبوِييه، على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة بابوا، عند الحدود بين إفريقيا الوسطى والكاميرون، في حين ذكرت مصادر محلية أخرى أن عدد القتلى مئة على الأقل.

وتتكرر الانهيارات في مناجم إفريقيا الوسطى، إذ تزخر أراضيها بثروات مهمة يطمع بها كثيرون، وغالبا ما تُستغل بشكل غير قانوني خارج أي رقابة من الدولة.

وفي مقطع فيديو للحادث يتداوله مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية جزء من أرضية هذا المنجم الشاسع المفتوح الذي يعمل فيه المئات تتفسخ وتبتلع عددا كبيرا من العمال.

وفي منتصف حزيران/يونيو الفائت، أدى انهيار مماثل إلى سقوط عدة عشرات القتلى في منجم الذهب في بي-مباري، الواقع أيضا على الحدود مع الكاميرون.