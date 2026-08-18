الرئيس الروسي يوجه بتنفيذ مشروع نووي “سلمي” مع ميانمار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بالمضي قدما في تنفيذ مشروع للتعاون النووي السلمي مع ميانمار مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية.

وقال بوتين خلال مباحثات مع رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ في موسكو وفق بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين) إن العلاقات الثنائية تشهد تطورا مستمرا في عدة مجالات حيث إن هناك “أسسا جيدة” لتعزيز التعاون بالمسار الاقتصادي.

وأشار الرئيس الروسي إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لا سيما بمجالات التجارة والاستثمار والطاقة معربا عن تقدير دور ميانمار في تطوير علاقات روسيا مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) وقدم الرئيس الروسي تعازيه لضحايا الفيضانات التي شهدتها ميانمار خلال الفترة الأخيرة معربا عن أمله بالشفاء للجرحى.

من جهته أكد رئيس ميانمار أهمية مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا وتعزيز التعاون الثنائي في وقت تشهد فيه الشراكة الثنائية توسعا في عدد من المجالات بينها الطاقة والدفاع والتجارة والاستثمار.

بدوره أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بدء بلاده تنفيذ الاتفاقات المتعلقة ببناء محطة صغيرة للطاقة النووية في ميانمار لافتا إلى وجود فرص جيدة أمام البلدين لتوسيع التجارة الثنائية والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى رغبة روسيا كذلك بتوسيع الرحلات السياحية وحركة النقل الجوي مع ميانمار بما يسهم في تنمية العلاقات بين الشعبين وتعزيز التبادل الاقتصادي والسياحي.

ويأتي مشروع المحطة النووية الصغيرة في إطار اتفاق حكومي وقعته روسيا وميانمار خلال مارس 2025 بشأن مبادئ التعاون في إنشاء مفاعل نووي معياري حيث تضمن الاتفاق التعاون بتنفيذ مشروع بقدرة أولية تصل إلى 110 ميغاواط مع إمكانية التوسع مستقبلا.

وتسعى موسكو من خلال المشروع إلى توسيع تعاونها مع ميانمار في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في وقت تعمل فيه شركة (روساتوم) الروسية على تطوير مشاريع للطاقة النووية والطاقة المتجددة في عدد من الدول الآسيوية.

وتأتي زيارة رئيس ميانمار إلى موسكو في إطار مساعي البلدين لتعميق الشراكة الثنائية فيما يتصدر التعاون الاقتصادي والطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية أجندة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.