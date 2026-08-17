توقيف العشرات في موسكو خلال تجمّع لدعم حزب مناهض للحرب في أوكرانيا

رجال الانقاذ يبحثون عن ناجيين في مبنى مدمر في كييف

أوقفت الشرطة الروسية نحو ستين شخصا الاثنين في موسكو على هامش تجمع لدعم حزب مناهض للحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤول في هذا التنظيم السياسي الممنوع من المشاركة في الانتخابات التشريعية.

وكان عشرات الأشخاص قد تجمّعوا أمام مقر المحكمة العليا بانتظار معرفة قرار الهيئة في ما يتّصل بطعن تقدّم به حزب “يابلَكا” (الحزب الديموقراطي الروسي المتحد) ضد قرار منعه من خوض انتخابات أيلول/سبتمبر.

ورفضت المحكمة العليا الطعن، في قرار كان متوقّعا على نطاق واسع.

وأبعدت قوات الأمن مناصري الحزب عن مبنى المحكمة وكذلك الصحافيين الذين حضروا لتغطية الجلسة، ومن بينهم صحافية في وكالة فرانس برس.

وقال كيريل غونتشاروف، رئيس فرع “يابلَكا” في موسكو، في تصريح لوسائل إعلام، إن نحو ستين شخصا أوقفوا بعد محاولتهم الاقتراب مجددا من مقر المحكمة.

وصرّح في فيديو نشرته صحيفة نوفايا غازيتا في موقعها الإلكتروني “هناك عدد كبير من الموقوفين. نرى أن رجال الشرطة متوترون جدا اليوم، وكذلك موظفو المحكمة”.

وأشار إلى الإفراج عن عدد من المراهقين، مشدّدا على أن “يابلَكا” لم يدعُ إلى التجمع بل اكتفى بالإعلان عن موعد جلسة النظر في الطعن.

وفي قضية منفصلة، حُكم الاثنين على نائب رئيس الحزب ليف شلوسبرغ بالحبس 11 عاما وشهرا واحدا لإدانته بـ”تشويه سمعة الجيش” في تصريحات مناهضة للهجوم الروسي على أوكرانيا.

في الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة العليا قرارا بمنع “يابلَكا” من المشاركة في الانتخابات، مؤيدة بذلك طلبا تقدم به حزب قومي مؤيد للكرملين.

وكان الحزب المعارض يأمل في أن يكسب تأييد الناخبين، خصوصا الشباب منهم، بناء على برنامجه الداعي للسلام، في وقت تكثّف أوكرانيا ضرباتها على مصافي التكرير ومستودعات التجارة الإلكترونية، ما ينعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطنين في روسيا.

وفي السنوات الأخيرة، بات أعضاء الحزب عرضة لمزيد من عمليات التدقيق على خلفية مناهضتهم للحرب.