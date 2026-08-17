سبعة قتلى وإنقاذ 50 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا

صورة أرشيفية

قضى سبعة مهاجرين الإثنين جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا، بينما تمّ إنقاذ 50 آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة، بحسب ما أفادت منظمة “إيمرجنسي” الإيطالية غير الحكومية.

وقالت المنظمة في بيان “عثر فريقنا على تسعة أشخاص… لم يكن بالإمكان إنقاذ سبعة منهم، أما الاثنان الآخران فحالتهما حرجة، وهما ضحيّتا اختناق”.

ورُصد القارب الخشبي الصغير المكتظ بالركاب حوالى الساعة السادسة صباح الإثنين (الرابعة بتوقيت غرينتش)، واقتربت منه سفينة تابعة للمنظمة غير الحكومية وأنقذت المنكوبين بإشراف زورق دورية ليبي.

وقال المهاجرون وهم 45 رجلا وخمس نساء بينهم 29 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، إنّهم يتحدرون من مصر والصومال.

وتعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليمينية المتطرّفة خلال حملتها الانتخابية في العام 2022، بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووقعت حكومتها اتفاقات مع تونس وليبيا، للحد من مغادرة المهاجرين أراضيهما وجعلت عمل المنظمات غير الحكومية الإنسانية أصعب.

وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل 17800 مهاجر هذه السنة إلى إيطاليا منذ بداية كانون الثاني/يناير، مقارنة بـ39116 مهاجرا خلال الفترة ذاتها من العام 2025.