سيول تأمل في قيام “حوار بناء” بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

صورة أرشيفية

أعربت كوريا الجنوبية الإثنين عن أملها في عودة دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى طاولة المفاوضات، بعدما أعلن الرئيس الأميركي تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة الجارية مع سيول.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن “الحكومة تتابع عن كثب الرسالة التي نشرها الرئيس ترامب اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وتأمل أن تقود العلاقة الودية بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حوار بناء”.

وأكدت الرئاسة الكورية الجنوبية مواصلة “التنسيق الوثيق” مع الولايات المتحدة بشأن “موقفها الدفاعي”، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة الجارية بين البلدين “بشكل كبير”.

وأوضحت “حافظت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تنسيق وثيق بشأن الإبقاء على موقف دفاعي مشترك متين وبشأن تدريباتهما ومناوراتهما المشتركة، وستواصلان التنسيق الوثيق”.