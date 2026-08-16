سرقة أربع لوحات للفنان أنتونيلو دا ميسينا من متحف في صقلية

الأعمال المسروقة للرسام أنطونيلو دا ميسينا من الموقع الإلكتروني لمتحف مدينة ميسينا

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية في بيان الأحد، أن أربع لوحات “ذات قيمة استثنائية” للفنان الشهير أنتونيلو دا ميسينا، أحد رواد عصر النهضة، سرقت من متحف في صقلية.

وحصلت السرقة مساء السبت في متحف بمدينة ميسينا، مسقط الفنان، وشملت خصوصا ثلاث قطع من لوحة شاملة متعددة الأجزاء للقديس غريغوري تعود إلى القرن الخامس عشر.

وتأتي عملية السرقة بعد أشهر قليلة من اقتناء الدولة الإيطالية، خلال مزاد علني في نيويورك، لوحة لأنتونيلو دا ميسينا بعنوان “إكّه هومو” لقاء نحو 15 مليون دولار (13 مليون يورو).

وندد رئيس بلدية ميسينا فيديريكو بازيلي بالسرقة، وقال ان “ما يزيد من فداحتها” هو أنها وقعت خلال الاحتفالات التقليدية للمدينة تكريما للعذراء مريم.

وسرقة الأعمال الفنية شائعة في إيطاليا.

فقبل يومين، أعلنت الشرطة الإيطالية استعادة ثلاث لوحات لكل من رينوار وسيزان وماتيس، بقيمة إجمالية تتجاوز تسعة ملايين يورو، كانت سرقت في آذار/مارس من متحف قرب بارما في شمال إيطاليا بيد عصابة يُشتبه في أنها من مولدافيا.