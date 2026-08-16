12 قتيلا بانقلاب حافلة تحمل لوحة بولندية على طريق سريع في المجر

قُتل 12 شخصا وأُصيب 10 بجروح خطرة، جراء انقلاب حافلة مسجّلة في بولندا على طريق سريع في المجر فجر الأحد، في أسوأ حادث تشهده البلاد منذ أكثر من 20 عاما.

ووقع الحادث قرابة الساعة 1,00 بالتوقيت المحلي (23,00 بتوقيت غرينتش) على الطريق السريع “ام 3” بينما كانت الحافلة متجهة إلى ميزوكيريستش على بُعد حوالى 140 كيلومترا شرق بودابست، بحسب بيان لشرطة مقاطعة بورسود-أباوج-زيمبلين.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن الحافلة التي كانت تقل 57 راكبا وسائقَيْن من صربيا إلى بولندا، “انحرفت عن الطريق، وسقطت في خندق”.

ونقلت وسائل إعلام مجرية عن مصادر في الشرطة، أن سائق الحافلة غلبه النعاس أثناء القيادة. وأعلن وزير الداخلية غابور بوسفاي عبر فيسبوك توقيفه.

هذا أسوأ حادث حافلة تشهده البلاد منذ كارثة سيوفوك عام 2003، عندما اصطدم قطار بحافلة تقل سياحا ألمانا عند معبر سكة حديد، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا.

وبحسب مكتب التحقيقات، قضى أحد عشر شخصا في موقع الحادث، بينما توفي راكب آخر بعد نقله إلى المستشفى.

وبحسب أجهزة الإسعاف الوطنية المجرية التي أرسلت 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، عالجت فرقها عشرة مصابين بجروح خطرة، و37 بجروح طفيفة.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن وارسو سترسل طائرة إسعاف إلى بودابست عقب الحادث.

وقال توسك “قررت إرسال طائرة بولندية خاصة إلى المجر تقل ممثلين لوزارة الخارجية والخدمات الطبية”، مضيفا أن “جميع المصابين سيتلقون المساعدة الطبية والقنصلية اللازمة”.