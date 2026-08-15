زلزال يهز غرناطة الإسبانية ويلحق أضرارا بمبان وسيارات

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال قوته خمس درجات مدينة غرناطة في جنوب إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذكرت حكومة المنطقة أن أضرارا لحقت بمنازل وسيارات لكن دون تسجيل إصابات.

وهز الزلزال منطقة أليندين بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت جرينتش).

وعرضت قناة (تي.في.إي) التلفزيونية الإسبانية صورا لحطام متناثر في الشوارع وأضرار لحقت ببعض السيارات في المدينة السياحية الشهيرة. وأنقذت خدمات الطوارئ في إقليم الأندلس عددا من الأشخاص من مبان متضررة.

وقال أنطونيو سانث، كبير مسؤولي الطوارئ في إقليم الأندلس، اليوم السبت إنه لم يلحق أي ضرر بقصر الحمراء الذي يعد نموذجا للعمارة الإسلامية الأندلسية.

وأضاف “لا توجد أضرار إنشائية أو مادية جسيمة ولم تقع إصابات”، مؤكدا أن قصر الحمراء “لم يتأثر بأي شكل من الأشكال”.