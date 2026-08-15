إجلاء سكان في شرق بلجيكا بسبب حريق غابات أتى على 1600 هكتار

رجال الإطفاء يحاولون اخماد الحرائق

بدأ سكان في شرق بلجيكا إخلاء قريتين السبت، فيما عمل عناصر الإطفاء بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه ومروحيات من مختلف أنحاء أوروبا على مكافحة واحد من أكبر حرائق الغابات في تاريخ البلاد.

وتم الدفع بتعزيزات من مختلف أنحاء البلاد لمكافحة الحريق الذي اندلع الجمعة في متنزه هوت فاني الطبيعي، وهو منطقة شاسعة من الغابات والأراضي العشبية قرب الحدود الألمانية، وسرعان ما اتّسع نطاقه.

عصر السبت، كان الحريق قد أتى على ما لا يقل عن 16 كيلومترا مربعا (1600 هكتار)، وفق نيكولا ييرنو، المتحدث باسم السلطات الإقليمية في والونيا.

وأمرت السلطات المحلية سكان أنحاء من قريتي سوربرودت وبوتغنباخ بالإخلاء نحو الساعة الرابعة عصرا (14,00 ت غ) وفق ما جاء في منشور على فيسبوك.

ونصحت السلطات قسما آخر من سكان المنطقة بملازمة منازلهم وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة.

وتم استحداث مركز إيواء في صالة رياضية في بلدية مجاورة، للسكان الذين أخلوا منازلهم.

وقال ييرنو إن الحريق الذي وصفه بأنه “الأكبر في تاريخ بلجيكا الحديث”، لا يزال خارج السيطرة.

وأضاف “هناك خطر أن تصل النيران إلى المنازل، لكننا نوظف جميع الموارد المتاحة لحمايتها”.

وتفقّد وزير الداخلية البلجيكي برنار كانتان منطقة الحريق. ورافقه صحافي في وكالة فرانس برس أفاد باحتراق مساحة شاسعة من الغطاء النباتي، مع تصاعد كثيف للدخان.

وقال كانتان لفرانس برس “عندما ترى كيف كان الوضع هذا الصباح وكيف أصبح الآن، تُصاب بالصدمة”.

وتدارك “لكن في الوقت نفسه، نشعر بالامتنان للعمل الذي تم إنجازه. يمكنك أن ترى المزارعين هنا يجوبون المنطقة بمركباتهم ويشاركون في عمليات رش المياه. إنه أمر مبهر، مبهر للغاية”.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر العديد من المزارعين صورا خلال توجّههم إلى منطقة الحريق لمؤازرة فرق الطوارئ.