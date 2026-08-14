سرقة بيانات دافعي ضرائب في هجوم إلكتروني بفرنسا

العاصمة الفرنسية باريس

قالت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية إن بيانات دافعي ضرائب فرنسيين، من الأفراد والمهنيين على حد سواء، تعرضت للسرقة في هجوم إلكتروني.

وذكرت الوزارة في بيان أمس الخميس أن “جهة فاعلة خبيثة” أعلنت يوم الأربعاء اختراقها المديرية العامة للمالية، وهي هيئة معنية بالضرائب، في أواخر يونيو حزيران.

وجاء في البيان أن التحقيقات أثبتت وقوع الهجوم الإلكتروني، الذي جرى على إثره الاطلاع على بيانات دافعي الضرائب واستخراجها.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن هناك مزيدا من التحقيقات جارية لتحديد البيانات والعدد الدقيق لدافعي الضرائب المتأثرين، مضيفة أنه سيجري الكشف عن مزيد من النتائج.

وذكر البيان “سيتلقى المستخدمون المعنيون معلومات شخصية تحدد البيانات التي ربما تم الاطلاع عليها أو استخراجها فضلا عن التدابير الاحترازية التي يتعين اتخاذها إذا اقتضت الحاجة لذلك”.

وأعلنت الوزارة في وقت لاحق اليوم الجمعة عن تعرض بيانات 678 ألف مستخدم للسرقة.