ترامب يطلب من المحكمة العليا السماح باستكمال بناء قاعة احتفالات كبرى في البيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة السماح باستكمال بناء قاعة احتفالات كبرى في البيت الأبيض.

قدّم المحامي العام جون ساور الطلب في استئناف طارئ إلى الهيئة القضائية العليا التي يهيمن عليها المحافظون.

وكان ترامب أمر العام الماضي بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات تتّسع لألف شخص، لإقامة حفلات استقبال على أنواعها ومآدب عشاء على شرف مدعوين أجانب.

وارتفعت الميزانية التقديرية للمشروع الممول بالكامل بحسب ترامب من تبرّعات خاصة، من 200 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.

وكانت محكمة استئناف أيّدت الجمعة قرار محكمة ابتدائية قضى بوقف المشروع، ما أثار حفيظة الرئيس الأميركي.

ووصف ترامب القرار في منشور على منصته تروث سوشال بأنه “عار وطني”، مضيفا أنه “يمثل تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى”، في إشارة إلى تضمن المشروع ملجأ عسكريا محصنا تحت الأرض ومنشآت أمنية أخرى.