ترامب : المتحدثة باسم البيت الأبيض ليفيت ستغادر منصبها نهاية الشهر الجاري

الناطقة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت ستترك منصبها في نهاية الشهر لتقضي مزيدا من الوقت مع عائلتها.

وقالت ليفيت في منشور على منصة إكس “كان عملي متحدثة باسم البيت الأبيض خلال العام ونصف العام الماضيين شرفا ومغامرة العمر”.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) “ستصبح كارولاين الآن واحدة من كبار مستشاري الخارجيين، وصوتا مؤثرا داخل الحزب الجمهوري، بينما نعمل على تحدي التاريخ، والفوز الحاسم في انتخابات التجديد النصفي”.

وانضمت ليفيت إلى حملة ترامب الانتخابية لعام 2024 وشغلت منصب المتحدثة باسم الفريق الانتقالي قبل أن يختارها ترامب لتكون المتحدثة باسم البيت الأبيض، لتصبح بذلك أصغر شخص يتم تعيينه في هذا المنصب.