عواصف عنيفة تودي بحياة شخصين وتقطع الكهرباء عن مئات الآلاف بأمريكا

أضرار ناجمة عن العواصف في الغرب الأوسط الأميركي

قال مسؤولون إن عواصف قوية اجتاحت منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وترك ما يقرب من مليون شخص دون كهرباء.

وقال كودي لو نائب رئيس الشرطة في مقاطعة جينينجز، إن طفلا عمره أربع سنوات توفي إثر سقوط شجرة على منزله في بلدة جنيف بولاية إنديانا.

وقال حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين إن شخصا واحدا لقي حتفه بعد أن عرقلت السيول سبيل فرق الطوارئ للوصول إليه في روزفيل.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن شخصا واحدا لقي حتفه في انفجار وحريق وقعا في منزل بعد مرور العواصف بمدينة بورتاج بولاية إنديانا. وقالت الشرطة إن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.

وأظهر موقع (باورآوتيدج دوت يو.إس) أن أكثر من 800 ألف مستهلك للكهرباء في ولايات إيلينوي وإنديانا وأوهايو وكنتاكي ظلوا دون كهرباء حتى منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال حاكم ولاية أوهايو “حتى بعد خروج العواصف من الولاية، ستظل السيول مصدر قلق كبير”.