مقتل شخص وإنقاذ 172 شخصا بعد اندلاع حريق على متن عبارة في إندونيسيا

قال مسؤولون إن السلطات الإندونيسية أنقذت 172 شخصا اليوم الأربعاء بعد اندلاع حريق في عبارة كانت قادمة من جزيرة بالي السياحية في المياه قبالة سواحل لومبوك، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث عن أي ركاب مفقودين آخرين.

وذكر محمد هاريادي رئيس الجهة المحلية المسؤولة عن الإنقاذ أن العبارة (كيه.إم بوتري ياسمين) غادرت ميناء بادانجباي في بالي لتتجه إلى ميناء ليمبار في لومبوك بإقليم نوسا تينجارا الغربية.

وقال لرويترز إن الحادث وقع في مضيق لومبوك في الساعة 0439 من صباح اليوم الأربعاء (2039 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء).

وأضاف أنه تأكد وفاة إندونيسي واحد وكان قد تم إجلاء 172 شخصا إلى موانئ في بالي ولومبوك بحلول مساء اليوم الأربعاء.

وكان مواطن أسترالي من بين الناجين، والباقون إندونيسيين.

وأضاف هاريادي “نشرنا بعض القوارب لتنفيذ عملية الإجلاء والتنسيق مع القوارب الأخرى حول مكان الواقعة”، موضحا أنه تم نشر أكثر من 200 فرد لتنفيذ العملية.

ولم يتضح بعد كيف اشتعلت النيران في العبارة، أو ما إذا كان الاكتظاظ عاملا في وقوع الحادث.

وتعتمد إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم 17 ألف جزيرة، اعتمادا كبيرا على العبارات التي تعد وسيلة نقل رئيسية هناك لأن الطرق البحرية أقل تكلفة وأكثر توفرا من السفر الجوي.

ومع ذلك، لا تطبق دائما معايير السلامة بصرامة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الحوادث نسبيا.