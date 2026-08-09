اكتشاف حطام سفينة رومانية محملة بمئات الجرات الفخارية قبالة صقلية

عثر غوّاصون إيطاليون على حطام سفينة رومانية قبالة سواحل صقلية محمّلة بمئات الجرّات الفخارية الإغريقية (أمفورة) بحالة جيّدة وكانت تستخدم على الأرجح لنقل الخمر.

واعتبر وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي أن السفينة التي تعود إلى 2100 سنة على الأقلّ “هي من أهمّ الاكتشافات الحديثة في علم الآثار في قاع البحار”. وقد عثر عليها على مسافة خمسة كيلومترات عن الساحل قبالة مازارا ديل فالو في غرب جزيرة صقلية.

وكشف غوّاصون تابعون لوحدة حماية التراث الثقافي في شرطة باليرمو السبت أنهم حدّدوا موقع السفينة التي يقدّر أنها تعود لفترة ما بين القرن الثاني والأوّل قبل الميلاد، على عمق 46 مترا، بفضل معلومات من صيّادين.

وفي منشور على إنستغرام مرفق بفيديو عن عملية الاكتشاف، أخبر الصيّاد الغوّاص جاكومو دي مولا أنه عثر صدفة على الحطام. وهو قال “لم تكن الرؤية واضحة جدّا. فاقتربت ودهشت بما رأيته، فتحت قدميّ، كان هناك عدد وافر من الأمفورات”.

ويبلغ طول السفينة 21 مترا وعرضها ستة أمتار، بحسب الإعلام المحلي. وهي تحمل خصوصا أوعية فخارية كانت تستخدم أساسا لنقل الخمر.