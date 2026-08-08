بلغاريا تستدعي سفيرة أوكرانيا إثر انفجار مسيرة في أراضيها

العاصمة البلغارية صوفيا

استدعت صوفيا سفيرة أوكرانيا “إلى اجتماع” الاثنين وفقا لما أفادت وزارة الخارجية وكالة فرانس برس، إثر انفجار مسيرة عند الحدود البلغارية مع رومانيا وعلى مقربة من خط أنابيب غاز ذي أهمية استراتيجية.

ويأتي استدعاء وزيرة الخارجية فيليسلافا بيتروفا شاموفا السفيرة بعد إعلان وزارة الدفاع البلغارية أن الطائرة المسيّرة المعنية هي طائرة تمويه من طراز مايا “تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية على نطاق واسع”، مضيفة في بيان أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى أن الحادثة كانت متعمدة.

وأوضح فريق الوزيرة شاموفا أنه من غير الممكن عقد الاجتماع قبل الاثنين لأن السفيرة أوليسيا إيلاشوك موجودة حاليا في كييف.

واكدت أوكرانيا السبت أنها “لم تتعمد” استهداف بلغاريا متعهدة إجراء تحقيق، بعد انفجار مسيرة من نوع يستخدمه الجيش الأوكراني قرب خط لأنابيب الغاز في البلد المذكور.

وكان رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف شرح أن الطائرة المسيّرة التي عُثِر على حطامها السبت “انفجرت في المحيط المباشر لمعبر كاردام الحدودي مع رومانيا” الواقع قرب البحر الأسود في شمال شرق البلاد “وعلى بعد ألف متر من محطة ضخ الغاز التابعة لخط أنابيب عبر البلقان” الذي يربط تركيا بأوكرانيا.

ولفت عقب اجتماع استثنائي لمجلس وزاري أمني إلى أن المسيّرة “سقطت في حقل لعباد الشمس”، من دون أن تؤدي إلى خسائر بشرية.