إندونيسيا تكافح حريقا في متنزه وطني على وقع جفاف شديد

تبذل السلطات في إندونيسيا الجمعة جهودا للسيطرة على حريق اندلع في متنزه برومو الوطني بجزيرة جاوة وأتى على أكثر من 120 هكتارا، بينما تستعد البلاد لموسم جفاف شديد تغذيه ظاهرة “إل نينو”.

واندلع الحريق الاثنين قرب جبل برومو، أحد أكثر المقاصد السياحية اجتذابا للزوار في إندونيسيا، ما تسبب في منع زيارته حتى إشعار آخر.

وقال مسؤول الإطفاء بالمنطقة بامبانغ سيتيو أنطوكو لوكالة فرانس برس إن السلطات المحلية تستخدم مروحيتين من أجل السيطرة على ألسنة اللهب التي أتت على 127 هكتارا على الأقل من أراضي المتنزه.

وتعادل المساحة المتضررة نحو 180 ملعب كرة قدم.

وأوضح بامبانغ أن جهود الإطفاء ستعتمد بشكل كبير على حركة الرياح في الفترة المقبلة.

وقال المسؤول في المتنزه روديجانتا تشاهيا نوغراها إن الحريق اندلع في منطقة جبلية وعرة ذات منحدرات حادة، مما يصعّب على فرق الإطفاء الوصول إليها.

ولا يزال سبب الحريق مجهولا، لكن بامبانغ لفت الى أن غابات المتنزه جافة للغاية، مع بروز تأثيرات ظاهرة “إل نينو” في إندونيسيا.

وسبق أن تعرض جبل برومو لحريق عام 2023، بسبب شعلة اضاءها زوجان أثناء جلسة تصوير قبل زفافهما، ما تسبب في احتراق أكثر من 500 هكتار من الأراضي.

وحذرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ من أن موسم الجفاف في عام 2026 سيكون أشد وطأة وأطول من المعتاد، مع ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات، ويُعزى ذلك جزئيا إلى “إل نينو”.

ووفقا لوزارة الغابات في إندونيسيا، فقد التهمت الحرائق أكثر من 107 آلاف هكتار من الأراضي بين كانون الثاني/يناير وحزيران/ويونيو هذا العام، ما يتجاوز ضعف المساحة التي أتت عليها حرائق الغابات عام 2023.

وكانت ظاهرة “إل نينو” من العوامل التي جعلت عامي 2023 و2024 يشهدان أعلى درجات حرارة مسجلة على مستوى العالم.

وتؤدي الظاهرة إلى تغيّرات في الرياح وضغط الهواء وأنماط هطول الأمطار على صعيد العالم. كما تتسبب عادة في ظروف مناخية أكثر جفافا في الهند وجنوب شرق آسيا.